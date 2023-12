Chi è Tajon Buchanan, il sogno di Marotta e Ausilio per il mercato di gennaio

L’operazione chirurgica cui che terrà fuori Juan Cuadrado per tre o quattro mesi, costringe l’Inter a intervenire sul mercato di gennaio per sostituire il colombiano. Riflessioni in corso in Viale della Liberazione, ma appare già chiaro come il sogno di Marotta e Ausilio come rinforzo sulla corsia destra risponda al nome di Tajon Buchanan.

Buchanan Inter

Il profilo piace da tempo alla dirigenza nerazzurra, che rimase stregata dalle sue caratteristiche in occasione del Mondiale in Qatar. Per un paio di sessioni di mercato, si è parlato di Buchanan come possibile erede di Denzel Dumfries, specialmente quando gli interessi della Premier League nei confronti dell’olandese sembravano particolarmente concreti. Marotta e Ausilio hanno già comunicato a Zhang la loro preferenza per Buchanan, ma il presidente dovrebbe dare il via libera a un extra budget, oppure bisognerebbe concordare un prestito con obbligo di riscatto.

Buchanan Transfermarkt

Esterno destro canadese, attualmente veste la maglia del Club Bruges, nel campionato belga. Buchanan ha 24 anni, essendo nato l’8 febbraio 1999 a Brampton. Il suo contratto è in scadenza il 30 giugno 2025 e la valutazione di mercato – secondo Transfermarkt – si attesta sui 10 milioni di euro. Una cifra che, tuttavia, molto probabilmente non basterebbe per portarlo all’Inter. La richiesta del Bruges, infatti, parte da un minimo di 20 milioni.

Carriera Buchanan

Fin da piccolo, Buchanan si dimostra fortemente appassionato tanto al calcio quanto al basket, tant’è che risulta indeciso su quale sport praticare. Opta per il primo, entrando a far parte – all’età di otto anni – nel Brampton Soccer Club.

Nel corso del draft MLS del 2019, viene ingaggiato dai New England Revolution, rimanendoci fino al 2022 e chiudendo con un bottino di 67 presenze, 12 gol e 11 assist, oltre ad affermarsi come stella della squadra che arriva alla finale di Eastern Conference.

Già ad agosto 2021, Buchanan è ritenuto pronto per il salto in Europa, tant’è che il Club Bruges lo acquista per 6 milioni di euro dagli statunitensi, facendogli firmare un contratto che scatta dal successivo mese di gennaio.

Nei primi sei sei mesi in Belgio mette insieme 15 presenze complessive e vince il campionato. È dal 2022-23, però, che le sue prestazioni iniziano seriamente ad attirare i top club europei, tanto in campionato quanto soprattutto in Champions League, dove si mette in mostra con 2 assist nelle prime (e finora uniche) 6 presenze nella competizione. Con il Bruges, fino a questo momento, ha collezionato 64 presenze, con 5 gol e 12 assist.

Dal 2021, Buchanan è regolarmente convocato dalla Nazionale del Canada, ritornata ai Mondiali dopo 36 anni di assenza anche grazie al decisivo contributo del suo esterno destro. In Qatar, nel 2022, rapisce – come detto – gli occhi anche dell’Inter grazie alle sue prestazioni, fra le quali spicca l’assist ad Alphonso Davies per il primo gol di sempre del Canada in un Mondiale, contro la Croazia.

Buchanan skills e caratteristiche

Dotato di ottima fisicità e atletismo, Buchanan trova il suo punto di forza sicuramente nella velocità. Basti pensare che, in una gara di Champions League della scorsa stagione contro l’Atletico Madrid, ha toccato una velocità massima di 35.71 km/h.

La sua posizione naturale è quella di destra (ciò che d’altronde serve all’Inter), ma può disimpegnarsi abilmente anche a sinistra. Buchanan ha già giocato da esterno a tutta fascia in quel 3-5-2 utilizzato Simone Inzaghi, ma ha fatto anche il terzino o l’esterno avanzato in un 4-2-2, oltre a sprigionare le sue abilità offensive in un 4-3-3 da ala.

Il gol non è probabilmente il suo pezzo forte, tant’è che – come dimostrano i numeri – privilegia l’assist. Si tratta, però, di un calciatore completo, capace di essere pericoloso in fase offensiva sfruttando dribbling e velocità, ma anche solido quando c’è da difendere grazie al fisico e alle letture intelligenti. Non a caso, Buchanan ha attirato anche l’interesse della Premier League e, in particolare, del Manchester City.

Conclusioni

Per età e caratteristiche, Buchanan potrebbe essere non solo il vice Dumfries, ma anche l’erede. L’olandese dell’Inter, infatti, ha un contratto in scadenza nel 2025: se le parti non riuscissero a trovare l’intesa per il rinnovo entro quest’estate, allora Dumfries verrebbe messo sul mercato per evitare di perderlo a zero. I nerazzurri, prendendo Buchanan ora, potrebbero quindi sostituire Cuadrado con un giocatore di spessore, ma anche anticipare un investimento per la titolarità futura della fascia destra.