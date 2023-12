Nuovo infortunio in casa Inter: SALTA la Lazio

Nuovo indisponibile in casa Inter: Alexis Sanchez si aggiunge a Juan Cuadrado, Denzel Dumfries e Stefan De Vrij. Il numero 70 nerazzurro non prenderà parte alla trasferta di Roma e salterà quindi la gara contro la Lazio in programma domani sera alle 20:45.

Per il cileno, come riporta Sky Sport, si tratta di un leggero affaticamento. Sanchez era partito da titolare nella gara di martedì contro la Real Sociedad a San Siro, disputando una prova insufficiente e venendo sostituito al 65′. In attacco, dietro la ThuLa, ci sarà il solo Arnautovic in panchina.