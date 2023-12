De Vrij ANTICIPA i tempi: c’è la data del ritorno in campo

Stefan De Vrij si è fermato, come il connazionale Denzel Dumfries, durante Napoli-Inter dello scorso 3 dicembre per un risentimento muscolare. A prima vista, il problema del difensore sembrava più serio, ma l’esito degli esami strumentali ha parlato di un risentimento muscolare per entrambi: l’ex Lazio agli adduttori, Dumfries ai flessori. Il rientro era stato fissato per la gara del 29 dicembre contro il Genoa.

La novità di oggi è che De Vrij, con tutta probabilità, riuscirà ad anticipare leggermente i tempi. Il numero 6 nerazzurro potrebbe tornare a disposizione di Inzaghi già per Inter-Lecce, gara di Serie A in programma sabato 23 dicembre. Il difensore, quindi, salterebbe altre due partite: quella di domani con la Lazio e la gara di Coppa Italia con il Bologna (mercoledì 20).