L’ultima vittoria a Roma con la Lazio? Solo due superstiti nella rosa dell’Inter

Domani sera l’Inter è chiamata a infrangere una maledizione, chiamata Lazio in trasferta. I nerazzurri, infatti, non espugnano l’Olimpico biancoceleste da più di cinque anni: era il 29 ottobre 2018. In due stagioni con Antonio Conte e in altrettante con Simone Inzaghi, non sono più riusciti a trovare il successo, rimediando tre sconfitte e un pareggio (nell’anno dello scudetto).

Ma quanti sono i superstiti nella rosa dell’Inter rispetto a quella vittoria per 3-0 firmata da Icardi (doppietta) e Brozovic? Soltanto due: si tratta di Lautaro Martinez e Stefan De Vrij. La curiosità sta nel fatto che né l’argentino, né l’olandese scesero in campo in quell’occasione, rimanendo per tutta la partita in panchina.

L’Inter di Luciano Spalletti era così schierata: Handanovic in porta; Vrsaljko, Skriniar, Miranda e Asamoah in difesa; Brozovic e Vecino a centrocampo; Politano, Joao Mario e Perisic dietro l’unica punta Icardi. Il tecnico scelse di non impiegare De Vrij risparmiandogli l’accoglienza per nulla tenera dei laziali dopo il passaggio estivo all’Inter, mentre Lautaro – al primo anno a Milano – vestiva ancora i panni del vice Icardi.