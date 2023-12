Inzaghi ha chiesto alla squadra di NON ripetere un errore fatale

Oggi l’Inter partirà per Roma, dove domani sera (ore 20.45) affronterà la Lazio all’Olimpico. Una trasferta che non evoca buoni ricordi, pensando a com’è andata nelle ultime due stagioni in campionato, con i nerazzurri che hanno rimediato una doppia sconfitta per 3-1.

Simone Inzaghi, che farà ritorno per la terza volta nell’Olimpico biancoceleste da avversario dopo 22 anni di permanenza fra campo e panchina, ha ribadito più volte un concetto ai suoi. Secondo il tecnico piacentino, sarà fondamentale non ripetere un errore che in entrambe le sfide contro i biancocelesti all’Olimpico (nell’ottobre 2021 e nell’agosto 2022) è risultato fatale: il crollo fisico e psicologico nel finale di gara.

La prima volta l’Inter passò in vantaggio presto con il rigore di Perisic, ma venne rimontata nel secondo tempo dal 64′ al 91′. Si ricorda, in particolare, il gol del 2-1 biancoceleste firmato da Felipe Anderson con Dimarco a terra, che esasperò gli animi dei nerazzurri destinati a subire la terza rete nel finale da Milinkovic-Savic. La stagione passata, Lazio in vantaggio nel primo tempo sempre con il brasiliano, poi il pareggio a inizio ripresa di Lautaro e nuovo crollo nel finale: fra il 75′ e l’86’, ecco i due gol laziali firmati da Luis Alberto e Pedro.