Hellas Verona-Inter è stata un trionfo su tutta la linea. I grandi protagonisti della serata sono stati Calhanoglu e Lautaro Martinez. Il turco, in particolare, ha realizzato un gol capolavoro, che ha fatto strabuzzare gli occhi a tutta la dirigenza. Il web, allora, non ha perso tempo a immortalare la reazione di Marotta, Zanetti e Ausilio, per poi giocare un po’ con la fantasia.

Ecco, dunque, il meglio dei social sulla gara del Bentegodi: