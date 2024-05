Ammonito da diffidato: un titolarissimo salta Frosinone-Inter

Dopo la sconfitta con il Sassuolo, l’Inter tornerà in campo di nuovo venerdì 10 maggio alle 20.45. Ancora una volta in trasferta, ancora una volta contro una squadra alla ricerca di punti per la salvezza: il Frosinone. Per la sfida del Benito Stirpe, però, Di Francesco dovrà rinunciare a un suo titolarissimo.

Si tratta di Enzo Barrenechea, centrocampista in prestito dalla Juventus, che è stato ammonito nella sfida contro l’Empoli. Il classe 2001 argentino era diffidato e, di conseguenza, la squalifica nella prossima gara sarà automatica.