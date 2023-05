1 di 6

L’ANALISI DI HELLAS VERONA-INTER

Hellas Verona-Inter 0-6 è stata una partita anomala visto l’andamento in Serie A dell’Inter negli ultimi mesi. I nerazzurri, infatti, hanno strapazzato gli scaligeri, trovando il gol con grande facilità e soffrendo pochissimo. Tante le prestazioni individuali degne di note: un’ottima notizia per Inzaghi in vista dei prossimi impegni. Ancora esterrefatti per la goleada interista, andiamo a vedere le cinque cose che abbiamo imparato dalla gara del Bentegodi.

