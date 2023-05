Ecco quanto guadagna l’Inter con la finale di Champions League

L’Inter è a metà dell’opera, ma, grazie a una gara di andata eccezionale, ha creato tanti presupposti per sperare concretamente di raggiungere la finale di Istanbul. Sarebbe un traguardo storico dal punto di vista sportivo, ma eccezionale anche dal lato economico.

L’Inter ha già guadagnato oltre 80 milioni di euro, grazie all’accesso alle semifinali di Champions League, arrivare fino alla finale garantirebbe un ulteriore introito di 15.5 milioni di euro. A questi inoltre, va aggiunta la maggiorazione della quota del market pool.

Arrivare a Istanbul, allora, garantirebbe di aumentare ancora di più un tesoretto già consistente, come ricordato da Marotta nel pre-partita. Vincere la competizione, invece, garantirebbe altri 4.5 milioni di euro. Ma non bisogna volare troppo in là con la fantasia: prima c’è una semifinale di ritorno da giocare e vincere.