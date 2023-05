Saranno soltanto 19.000 i biglietti a disposizione dell’Inter per la finale di Champions League ad Istanbul. Dopo la fase dedicata ai biglietti messi in vendita direttamente dall’UEFA, le due società finaliste gestiranno individualmente la vendita dei tagliandi a loro dedicati, secondo modalità che però devono ancora essere ufficializzate.

Con soli 19mila biglietti infatti non sarà possibile per l’Inter effettuare una vendita in prelazione dato che il numero di abbonati è circa il doppio dei posti disponibili. Al momento non si conoscono ancora le modalità di vendita, né se saranno venduti biglietti singoli o pacchetti che includono biglietto e viaggio.