Episodio spiacevole a qualche giorno da Inter-Milan, ritorno della semifinale di Champions League. I tifosi del Milan, infatti, non avrebbero gradito i cori post-partita intonati da Dimarco, alcuni anche di sfottò verso i rossoneri.

La replica del tifo organizzato milanista è stata uno striscione minaccioso, appeso sotto l’abitazione del giocatore interista. Qui sotto la foto dove si puà leggere il messaggio “Dimarco pensa a giocare… o la lingua te la facciamo ingoiare”.

I banditi della Curva Sud che problema hanno? pic.twitter.com/EPgr3ocIpX — Alessandro (@90ordnasselA) May 18, 2023

Il giocatore avrebbe infranto un presunto patto tra le due tifoserie per non cantare determinati cori e questo fatto avrebbe portato a questo gesto deprecabile. Dimarco ha risposto tramite il proprio profilo Instagram, chiedendo scusa per quanto accaduto allo stadio al termine della partita. Questo il suo messaggio:

“Martedì sera dopo la partita mi sono lasciato andare ad un momento di leggerezza. Volevo chiedere scusa a tutti i tifosi milanisti che si sono sentiti offesi“.