Inzaghi avvisa l’Inter: niente cali di tensione con Napoli e Fiorentina

Il calendario dell’Inter è fitto di impegni e non c’è troppo tempo per godersi la finale di Champions League raggiunta. Domenica i nerazzurri saranno di nuovo in campo contro il Napoli in trasferta, per proseguire la corsa al piazzamento europeo. Un big match che Inzaghi non vuole assolutamente fallire.

: Premi il pulsanteper attivarne le funzionalità

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, il tecnico non pensa alla finale contro il Manchester City, ma è pienamente focalizzato sul presente, e vuole che anche la squadra lo sia: non sono ammessi cali di tensione.

Allo stadio Maradona, i nerazzurri hanno quasi un match point per la corsa Champions League, mentre mercoledì si c’è la possibilità di riportare a casa la Coppa Italia contro la Fiorentina. Il tecnico vuole centrare entrambi gli obiettivi, per concretizzare l’ottimo lavoro dell’ultimo mese e mezzo.

Per farlo, Inzaghi continuerà ad affidarsi alle rotazioni che tanto bene hanno funzionato fin qui, con la coppia Lukaku-Correa di nuovo titolare in campionato. Tuttavia, l’infortunio di Mkhitaryan complica un po’ i piani a centrocampo.

L’opinione di Passione Inter

Fa bene Inzaghi a richiamare tutti all’ordine, per evitare che l’euforia diventi un’arma a doppio taglio. Mancano poche partite alla fine della stagione e in queste ultime settimane l’Inter deciderà il destino della propria annata. C’è la possibilità di renderla trionfale, ma per farlo serve un ultimo, decisivo sforzo da parte di tutto il gruppo. Che potrebbe arrivare già contro il Napoli e poi mercoledì contro la Fiorentina.