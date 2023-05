Finale di Champions League a… San Siro? L’idea dell’Inter

C’è già grande tensione ed entusiasmo nel mondo Inter in vista della finale di Champions League contro il Manchester City. Un evento speciale che i nerazzurri vogliono far vivere al meglio ai loro tifosi. Per questo motivo, si sta pensando a un’iniziativa particolare da mettere in atto a San Siro.

L’Inter starebbe pensando di trasmettere la sfida contro gli uomini di Guardiola su dei maxischermi installati all’interno dello stadio. Lo riferisce il giornalista de la Repubblica, Franco Vanni, attraverso il proprio profilo Twitter, che sottolinea le difficoltà organizzative di una tale operazione.

Infatti, la finale, in programma il 10 giugno, si troverà in mezzo a Milan-Verona, ultima giornata di campionato del 4 giugno, e il concerto di Tiziano Ferro, previsto per il 15 giugno. In ogni caso, l’Inter è già al lavoro per trovare una soluzione.