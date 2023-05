Handanovic vuole un altro trofeo: la finale di Coppa Italia è sua

Samir Handanovic è alle ultime curve con l’Inter. La sua corsa in nerazzurro dovrebbe chiudersi quest’estate, quando il contratto in scadenza non dovrebbe essere rinnovato. L’attuale capitano nerazzurro, tuttavia, ha ancora qualche soddisfazione da levarsi.

Il portiere sloveno, infatti, vuole alzare un ultimo trofeo difendendo la porta dell’Inter. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, Handanovic è già pronto per essere titolare mercoledì in finale di Coppa Italia, contro la Fiorentina, dopo che ha dovuto saltare la semifinale di ritorno per squalifica.

Sarà verosimilmente l’ultima occasione per il capitano dell’Inter, dal momento che contro il Manchester City il titolare dovrebbe essere Onana senza troppi dubbi.

L’opinione di Passione Inter

Handanovic ha difeso per tanti anni la porta dell’Inter e, nonostante nell’ultimo periodo le sue prestazioni siano state in calo, il numero uno sloveno ha segnato la storia del club nerazzurro. Riuscire ad alzare un ultimo trofeo da titolare e da capitano sarebbe la giusta gratificazione per un giocatore che ha dato tanto e che, va detto, ha accettato con grande professionalità il passaggio di testimone con Onana.