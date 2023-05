1 di 5

IL PUNTO SULLA ROSA DELL’INTER

Si prospetta un’estate di grandi cambiamenti in casa Inter, i cui obiettivi per il futuro dipenderanno molto anche dai risultati di quest’ultimo mese, con tutti gli obiettivi stagionali ancora in ballo. Solo a quel punto, si potrà capire la reale strategia nerazzurra, anche se ci sono già diverse voci su molti elementi della rosa

Pertanto, cerchiamo di fare il punto della situazione sulla rosa nerazzurra, tra rinnovi, prestiti e possibili giocatori in uscita sul mercato.

