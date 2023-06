Finale di Champions: arriva la spinta extra… da Piacenza!

Inzaghi non si è nascosto in conferenza stampa: la finale di Champions League con l’Inter è la partita più importante della sua carriera. Per l’occasione potrà contare anche sul tifo speciale della sua città d’origine: Piacenza.

Infatti, come annunciato sul sito ufficiale del Comune, sabato 10 giugno verrà installato un maxischermo in città per poter seguire la partita tra Inter e Manchester City, presso lo Spazio 2, in via XXIV maggio. I nerazzurri, allora, potranno contare su del tifo extra nel tentativo di riuscire nell’impresa Istanbul.