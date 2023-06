Francesco Acerbi è stata una delle grandi sorprese della stagione dell’Inter. Arrivato in prestito con qualche brusio, ha preso le redini della difesa con sorprendente autorità. Un rendimento che ha convinto i nerazzurri a volerlo acquistare a titolo definitivo.

Tuttavia, non sembra esserci l’intenzione di pagare l’intera cifra del riscatto, fissata a 4 milioni di euro, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. Pertanto, l’Inter dovrà trovare un accordo con la Lazio nelle prossime settimane.

Lotito avrebbe già individuato una contropartita interessante: i biancocelesti, infatti, sarebbero interessati a Zanotti, terzino destro dal futuro roseo, attualmente impegnato nel Mondiale U-20, e Fabbian, protagonista in prestito alla Reggina.

L’opinione di Passione Inter

Acerbi è un pupillo di Inzaghi, che lo ha voluto all’Inter a tutti i costi. Dopo una stagione del genere, la permanenza in nerazzurro sembra essere scontata, sebbene trattare con Lotito non sia mai un’operazione semplicissima. Zanotti, ad esempio, è un grande prospetto della rosa nerazzurra e privarsene a cuor leggero potrebbe essere una mossa controproducente, al netto delle parole dell’agente sul suo desiderio di giocare. Ragionamento pressoché identico per Fabbian.