Supercoppa Italiana 2025, UFFICIALE: tutte le avversarie dell’Inter

Con la vittoria ottenuta ieri sera ai danni del Cagliari, il Milan si è ufficialmente aggiudicato un piazzamento sul podio del campionato e di conseguenza la partecipazione alla prossima Supercoppa Italiana.

La formazione rossonera è la quarta ed ultima squadra ad entrare in corsa per la final four, insieme ad Inter, Juventus e Atalanta. Questo perché, considerata la qualificazione già ottenuta dai bianconeri per l’approdo in finale di Coppa Italia con i bergamaschi, al Milan è bastato semplicemente vincere ieri sera e staccare di 7 punti il Bologna a due giornate dalla fine della Serie A.

La competizione, che dovrebbe disputarsi ad inizio 2025 con semifinali per il momento programmate per il 3-4 gennaio e finale il 7 gennaio, si giocherà ancora una volta in Arabia Saudita. Le ultime tre edizioni sono state vinte consecutivamente dall’Inter che il prossimo anno avrà dunque il compito di difendere ed allungare la propria striscia positiva contro le rivali di sempre.