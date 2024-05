Erede Dumfries dall’Olanda, addio annunciato: all’Inter per 6 milioni

L’opportunità che l’Inter stava aspettando dal mercato, potrebbe improvvisamente spalancarsi nel giro di pochi giorni. Il club nerazzurro, a fronte delle difficoltà incontrate in fase di trattativa con gli agenti di Dumfries per estendere il contratto in scadenza nel giugno 2025, da qualche tempo ha iniziato a guardarsi intorno alla ricerca di possibili sostituti.

In rosa Inzaghi si ritrova già Buchanan che nei primi mesi è stato però impiegato prevalentemente da esterno sinistro. Per questa ragione nel radar dei nerazzurri sono entrati anche altri obiettivi assai graditi ai dirigenti. Tra questi, giungono importanti conferme su Yukinari Sugawara, laterale destro di proprietà dell’AZ Alkmaar.

Come riportato da Sky Sport Deutschland, l’Inter è uno dei quattro club – insieme ad Everton, Brighton e Wolfsburg – che ha di recente mostrato interesse nei confronti del classe 2000. Anche lui come Dumfries andrà in scadenza nel 2025 e per questo motivo, come annunciato dal giornalista Florian Plettenberg, il suo addio in estate sembra quasi scontato.

Valutazione assolutamente alla portata dei nerazzurri che potrebbero strapparlo alla concorrenza con un’offerta da sei milioni di euro. Laterale giapponese di grandi potenzialità che nell’ultima stagione ha messo a segno numeri importanti: in 29 presenze, ha infatti siglato 4 gol e ben 6 assist.