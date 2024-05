“L’Inter ha bloccato Bento”: ultimo ostacolo e affondo

A due sole giornate dalla fine del campionato, l’Inter comprensibilmente ha già la testa al prossimo calciomercato. La squadra di Simone Inzaghi ha dominato l’ultima Serie A vincendo lo scudetto con ben cinque giornate di anticipo, ma allo stesso tempo pensa già a come poter rinforzare l’organico in vista della nuova stagione.

Dopo aver già acquistato a costo zero Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, uno dei primi obiettivi dell’Inter per l’estate è Bento. Il portiere brasiliano arriverebbe inizialmente come vice Sommer, così da poter crescere lontano da pressioni alle spalle dell’estremo difensore svizzero. Un’idea di mercato che prende forma giorno dopo giorno, ma che deve fare i conti anche con la concorrenza.

Come riportato da Calciomercato.com, “l’Inter ha già bloccato Bento” in virtù di un’ottima relazione con l’Athletico Paranaense ed ha strappato anche il sì totale del calciatore. Per chiudere l’affare, però, i nerazzurri dovranno ufficialmente formalizzare un’offerta da 20/25 milioni di euro.

Starà adesso all’Inter decidere se anticipare subito l’investimento e aggiudicarsi l’estremo difensore classe 1999, oppure se aspettare di cedere alcuni dei propri esuberi prima di sferrare l’assalto a Bento, rischiando però di essere anticipati dalla solita Premier League.