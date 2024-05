Niente Skriniar bis con Dumfries: “Va in Premier per 30 milioni”

I dirigenti dell’Inter e Inzaghi si siederanno a un tavolo per discutere di mercato solo a campionato finito, ma è chiaro come il futuro di Denzel Dumfries sia uno dei nodi centrali per capire se e come bisognerà intervenire sulla fascia destra. Al momento, il destino dell’olandese, in scadenza nel 2025, sembra avere i contorni dell’addio.

Il rinnovo, come racconta La Gazzetta dello Sport, non è ancora arrivato anche perché l’esterno è uno dei giocatori che l’Inter può utilizzare per fare cassa. E il mercato c’è: Dumfries piace in Premier League e già in passato il Manchester United si era fatto avanti. La pista Red Devils, però, non ha avuto grande seguito e c’è ora un altro club pronto ad accaparrarselo.

Si tratta dell’Aston Villa, vicino alla qualificazione alla prossima Champions League. Anche l’entourage del giocatore è a conoscenza dell’interesse della squadra londinese e molto dipenderà dalle intenzioni dello stesso Dumfries, che vorrebbe lasciare l’Inter solo per un club di primissima fascia.

L’Inter, che ha già iniziato a guardarsi intorno per il sostituto, lo valuta 30 milioni di euro e, come sottolinea la Rosea, non vuole commettere lo stesso errore fatto con Skriniar, la cui mancata cessione ha portato a un addio a parametro zero.