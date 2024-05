Nuovo nome per il post Dumfries: “Colpo da 20 milioni”

L’addio di Dumfries è un’ipotesi che si fa sempre più concreta in casa Inter. L’olandese, d’altronde, è uno dei profili non intoccabili, con i quali c’è la volontà di fare cassa per finanziare il mercato in entrata. La cessione dell’esterno, in ogni caso, prevede anche la ricerca di un sostituto.

E l’Inter il nome nuovo ce l’ha. Come scrive La Gazzetta dello Sport, piace Amar Dedic, bosniaco classe 2002 del Salisburgo. I nerazzurri lo seguono con attenzione, nonostante gli austriaci non siano un club con cui è semplice trattare. Il costo del suo cartellino è in ascesa: ad oggi servirà sborsare almeno 20 milioni di euro per portarlo a Milano.

La scelta dell’esterno è cruciale per il gioco di Inzaghi e Dedic potrebbe rappresentare una soluzione intrigante. Altri nomi nel taccuino nerazzurro da tempo sono quelli di Wan Bissaka del Manchester United, Kayode della Fiorentina e Sugawara dell’AZ Alkmaar.