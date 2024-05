Zhang riabbraccia l’Inter dopo un anno: da definire le date

Steven Zhang manca in Europa dallo scorso giugno, da dopo la finale di Champions League persa dall’Inter. Il suo ultimo incontro con la squadra, però, risale al 23 luglio a Tokyo. E ora, a distanza di un anno, il presidente nerazzurro potrà riabbracciare la rosa di Inzaghi, che porterà in dote sul petto uno Scudetto in più rispetto al passato.

Infatti, come riportata La Gazzetta dello Sport, sono in via di definizione le date della tournée cinese dell’Inter, che la vedrà impegnata in due amichevoli a metà luglio. Il programma è ancora a ufficializzare, ma i nerazzurri potrebbero partire il 25 alla volta di Chengdu per giocare, con buona probabilità, contro Atletico Madrid e Paris Saint-Germain.

Possibile che il viaggio nerazzurro venga anticipato di un paio di giorni per permettere ai nerazzurri di rientrare prima ad Appiano Gentile per finalizzare al meglio la preparazione per il prossimo campionato di Serie A.

L’opinione di Passione Inter

La tournée in Cina sarà un momento importante dal punto di vista simbolico. Infatti, vista l’assenza fisica per i vari festeggiamenti dello Scudetto, sarà la prima occasione per Zhang per congratularsi con i Campioni d’Italia. E sarà anche il primo incontro con il presidente dalla firma del nuovo finanziamento, che lo vedrà ancora per diversi anni alla guida del club.