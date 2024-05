L’Europeo mette in vetrina Thuram. CdS: “Difficile il no a certe cifre”

Contro il Frosinone, Marcus Thuram ha messo a segno il suo tredicesimo centro al primo anno in Serie A. Numeri strepitosi per l’attaccante dell’Inter, che inevitabilmente hanno attirato l’attenzione su di lui. E tra meno di un mese c’è l’Europeo, vetrina importante nelle quale sarà uno degli elementi di spicco della nazionale francese.

Un evento che potrebbe suscitare ancora maggiore interesse nei suoi confronti, come scrive il Corriere dello Sport. Al momento non ci sarebbero club che si sono fatti avanti per Thuram, ma la clausola da 85 milioni di euro nel suo contratto è un fattore che tiene in apprensione l’Inter.

A certe cifre, come scrive il quotidiano romano, è difficile che i nerazzurri alzino il muro. Gli spauracchi più probabili al momento sarebbero il Paris Saint-Germain, a caccia del sostituto di Mbappé (ma orientato su Osimhen) e le big di Premier League, che potrebbero svegliarsi da un momento all’altro per uno come Thuram.

L’opinione di Passione Inter

Il contributo di Marcus Thuram nella vittoria dello Scudetto è stato decisivo, non solo per i numeri di questa sua prima annata italiana, ma anche, e soprattutto, per l’intesa con i compagni. Lautaro Martinez su tutti: il Toro ha trovato un nuovo partner d’attacco ideale, che gli ha permesso di esprimersi ai massimi livelli, come mai prima d’ora. Trovare un altro giocatore, in caso di addio, in grado di avere questa influenza non è per nulla facile.