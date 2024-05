L’accordo con Pimco lancia l’assalto a Bento: Ausilio brucia i tempi

Bento Matheus Krepski è l’obiettivo numero uno per la porta dell’Inter. La notizia ormai non è più un segreto e i nerazzurri seguono il numero uno brasiliano già dalla scorsa estate. E con l’ufficialità dell’accordo tra Zhang e Pimco, l’accelerata sul mercato potrebbe arrivare in tempi brevi.

Come riportato da Tuttosport, infatti, Piero Ausilio non vuole perdere tempo per trattare con l’Athletico Parananese. Questo perché lo status internazionale di Bento è in ascesa e il direttore sportivo nerazzurro vuole evitare di ritrovarsi a competere con altri concorrenti, presenti soprattutto in Premier League.

Il portiere classe 1999 ha una clausola rescissoria da 60 milioni di euro valida per l’estero, ma l’Inter sperare di riuscire a sborsare massimo 20 milioni, forte anche della volontà del giocatore di vestire i colori nerazzurri. Per arrivare a questa cifra, ci sarà bisogno delle cessioni di alcuni giovani che possano finanziare l’investimento.