I rinnovi di contratto verranno affrontati con più convinzione dopo la finale di Champions League, ma le strategie dell’Inter sembrano essere già abbastanza chiare. I nerazzurri vogliono mantenere gli elementi più importanti, a partire da quelli di esperienza, come Dzeko e Mkhitaryan.

Secondo La Gazzetta dello Sport, la questione più spinosa sarebbe quella del bosniaco, con il quale andrebbe trovato l’accordo sull’ingaggio, anche se ci sarebbero buone probabilità di un’intesa. Diversa la questione di Mkhitaryan: il suo contratto scade nel 2024 e il rinnovo sarebbe praticamente certo: gli incontri risolutivi dovrebbero avvenire nei prossimi mesi.

L’opinione di Passione Inter

Contro il Torino, Dzeko ha raggiunto le 100 presenze con la maglia dell’Inter. Un traguardo che testimonia il contributo dato in questi due anni e che probabilmente meriterebbe il rinnovo. Tuttavia, l’età del bosniaco e una condizione fisica che non può sempre essere brillantissima, potrebbero rallentare la trattativa, soprattutto a certe cifre.

Età che non è un fattore secondario nemmeno per Mkhitaryan, che però ha giocato una stagione da ragazzino, trovando il posto da titolare e diventando insostituibile per Inzaghi. Anche per lui, allora, il rinnovo sembra essere quasi un atto doveroso.