Edin Dzeko arriva a quota 100 presenze in tutte le competizioni con la maglia dell’Inter. Il bosniaco ha tagliato questo traguardo importante grazie allo spezzone di secondo tempo giocato contro il Torino, nell’ultima gara di Serie A.

In questa stagione, Dzeko ha collezionato un totale di 51 presenze, essendo titolare inamovibile in gran parte delle partite, viste anche le difficoltà fisiche di Lukaku. Il bosniaco ha dato un contribuito importante con 14 gol, tra i quali alcuni molto importanti come i due segnati al Milan, uno in Supercoppa e uno nel Derby di Champions League.

Il Cigno di Sarajevo è riuscito ad accumulare 31 reti nei suoi due anni in nerazzurro e ha ancora la possibilità di aumentare i suoi numeri nella finale di Istanbul, per la quale si contenderà un posto da titolare con Lukaku.

Quella del 10 giugno, inoltre, potrebbe anche essere la sua ultima partita in nerazzurro, dal momento che il suo contratto, in scadenza a fine mese, ad oggi non è ancora stato rinnovato.