Nacho Fernandez è un serio obiettivo dell’Inter che avrebbe trovato l’accordo con il difensore del Real Madrid. L’indiscrezione arriva da alcune indiscrezioni spagnole, raccolte da La Gazzetta dello Sport nella giornata di oggi.

Lo spagnolo dovrebbe firmare un contratto fino al 2026, con l’Inter pronta a sfruttare i vantaggi del Decreto Crescita per ammortizzare la spesa lorda per l’ingaggio. Nacho piace molto per la sua poliedricità e per la sua esperienza internazionale, e sarebbe il sostituto del partente Skriniar.

Tuttavia, il giocatore del Real Madrid non è l’unico obiettivo dei nerazzurri: nel mirino c’è anche Benjamin Pavard, che costa 20 milioni di euro e ha diverse pretendenti, e Trevor Chalobah, che potrebbe essere scartato dal Chelsea durante la prossima sessione di mercato.

L’opinione di Passione Inter

La difesa potrebbe essere il reparto sul quale l’Inter interverrà in maniera più profonda durante la prossima sessione di mercato. Lo dimostra l’interesse per diversi profili, anche con caratteristiche molto variegate. Nacho sarebbe un innesto di esperienza a basso costo, ma è chiaro che per alzare il livello c’è bisogno di un investimento più sostanzioso.