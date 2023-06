Bisognerà aspettare la finale di Istanbul per avere il passo decisivo, ma l’Inter è vicina al rinnovo di 3 giocatori: Bastoni, Calhanoglu e De Vrij. C’è l’intesa di massima con ognuno di loro, anche se vanno ancora limati gli ultimi dettagli.

Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che evidenzia come ci sarebbero ancora alcuni aspetti da perfezionare per arrivare alla firma, che, in ogni caso, deve essere preceduta dal benestare della proprietà. Con De Vrij in particolare sembra essere stato raggiunto nelle ultime ore l’accordo per un contratto biennale.

La scelta dell’Inter di rinnovare tutti e tre i contratti andrebbe nella direzione di voler mantenere la colonna vertebrale della squadra, dalla quale ripartire per creare l’Inter del futuro.

L’opinione di Passione Inter

I buoni risultati ottenuti in queste ultime settimane hanno inevitabilmente cambiato anche i piani per il futuro. La squadra non sembra più da rifondare come un tempo e la certezza di giocare la Champions League anche il prossimo anno è un punto di forza nelle trattative con i giocatori.

Nello specifico: Bastoni e Calhanoglu sono due colonne della squadra e trattenerli in nerazzurro è fondamentale. De Vrij ha mostrato una discreta crescita nelle ultime partite e, sebbene non possa più essere un titolare fisso, la sua affidabilità è ancora un valore positivo.