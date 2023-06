L’Inter ha una partita fondamentale per coronare una stagione molto particolare, piena di grandi soddisfazioni negli ultimi 2 mesi e mezzo. Qualsiasi discorso legato, al futuro, dunque, è rimandato ai giorni successivi alla finale di Champions League. Compreso il rinnovo di Inzaghi, che, in ogni caso, sembrerebbe a un passo, qualunque sia il risultato.

Lo riporta La Gazzetta dello Sport, secondo la quale non ci sarebbero dubbi sul prolungamento di contratto del tecnico piacentino. Lo avrebbe lasciato intendere anche Marotta, durante il Media Day di ieri. Il rinnovo, allora, dovrebbe essere fino al 2025, evitando a Inzaghi di affrontare la prossima stagione con il contratto in scadenza.

In primis, però, ci sarebbero i meriti dell’allenatore, capace di raggiungere traguardi importanti al netto delle difficoltà. Una decisione che avrebbe il benestare anche del presidente Zhang, sostenitore dell’allenatore nerazzurro anche nei momenti più complessi della stagione.

L’opinione di Passione Inter

Non troppe settimane fa, il rinnovo di Inzaghi sembrava alquanto irrealistico, con la lista dei suoi possibili sostituti che si faceva sempre più lunga. Ripensare a questo scenario amplifica i suoi meriti, perché trovare un cambio di marcia così netto ed efficace in quelle condizioni non deve essere stato semplice. Le critiche non devono mancare: il campionato è stato deludente per larghissimi tratti e 12 sconfitte sono tante, troppe. Tuttavia, per quanto fatto vedere in Europa e per il cambio di passo degli ultimi mesi, dare fiducia Inzaghi non può che essere la decisione più corretta.