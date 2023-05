Niente piazze, per motivi di ordine pubblico, ma per chi non sarà ad Istanbul prende sempre più corpo la possibilità di vivere la notte della finale di Champions League in uno scenario unico. Prende quota, infatti, l’idea dell’apertura di San Siro con maxischermo per la proiezione dell’evento.

Lo riferisce il quotidiano Leggo secondo cui l’Inter avrebbe già ottenuto un primo ok da Comune, Prefettura e Questura che apprezzano l’idea, in quanto permetterebbe una migliore gestione delle decine di migliaia di tifosi previsti in città per l’appuntamento. Si pensa ad un biglietto low cost con apertura dei cancelli alle 19, ma in caso di vittoria niente festa all’interno dell’impianto. Il piano rimane ancora in via di discussione, ne sapremo di più a giorni.