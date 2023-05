Cds – Inter, occhio a Retegui: c’è una nuova concorrente in Serie A

La stagione è nelle fasi cruciali, ma il mercato non dorme mai e l’Inter è già al lavoro per rinforzare la rosa nel corso della prossima estate. In attacco, in particolare, c’è un profilo che piace più degli altri: è Mateo Retegui del Tigre. I nerazzurri ci stanno lavorando da tempo, ma devono fare attenzione alla concorrenza.

In Europa, l’attaccante italo-argentino piace a diverse squadre, con l’Eintracht Francoforte in testa. Secondo il Corriere dello Sport, alla lista delle pretendenti si sarebbe aggiunta anche la Lazio. i biancocelesti hanno bisogno di un vice Immobile e tra i papabili candidati c’è anche Retegui.

Tuttavia, l’Inter sembra essere ancora in vantaggio e la società di Lotito dovrebbe provare ad affondare il colpo solo in caso di un defilamento da parte dei nerazzurri.

L’opinione di Passione Inter

Ausilio ha ottenuto da tempo una “prelazione morale” per Retegui. Di fatto, l’Inter verrà informata in anticipo di eventuali scelte del giocatore sul suo futuro, in modo da tale da capire se provare o meno a portarlo a Milano. L’attaccante del Tigre è seguito da tempo, ma molto dipenderà anche dal futuro di Lukaku, che nelle ultime settimane sta facendo cambiare idea ai nerazzurri.