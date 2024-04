Occasione in Serie A per Stankovic: Inter tempestata da offerte

Un possibile tesoretto sul mercato dell’Inter potrebbe arrivare direttamente da uno dei giovani spediti in prestito nell’ultima stagione e di rientro la prossima estate. Filip Stankovic, infatti, dopo due anni di grande crescita evidenziata in Olanda con il Volendam, ha convinto a pieni voti anche nel corso dell’esperienza alla Sampdoria.

L’anno trascorso da titolare in Serie B, che potrebbe culminare con i playoff della formazione blucerchiata per inseguire la promozione in Serie A, ha certificato il talento del portiere cresciuto nel settore giovanile dell’Inter e figlio dell’ex nerazzurro Dejan. A fine stagione, com’è noto, Filip farà rientro a Milano, mentre Audero tornerà alla Samp e non sarà riscattato dai nerazzurri.

Difficilmente, però, Stankovic verrà tenuto nell’organico di Simone Inzaghi per la prossima stagione. Innanzitutto perché il vero grande obiettivo tra i pali per il ruolo di vice Sommer è divenuto il brasiliano Bento. Ma anche perché di offerte nei confronti dell’estremo difensore serbo ne sono già arrivate diverse negli uffici di Viale della Liberazione.

La Sampdoria lo vorrebbe trattenere, ma in caso di mancata promozione in Serie A avrebbe poche chance rispetto ad altre concorrenti. Come scritto da La Gazzetta dello Sport, una possibilità concreta è rappresentata dall’Empoli. La formazione toscana a fine anno perderà Caprile di rientro dal prestito al Napoli, e vorrebbe puntare proprio su Stankovic come titolare per la prossima stagione..

L’Empoli, però, non è l’unico club sulle sue tracce: dal campionato francese sarebbero infatti arrivati diversi sondaggi all’Inter per il portiere classe 2002. Ad oggi il club nerazzurro non ha ancora preso alcuna scelta sul futuro di Stankovic, aspetterà prima che il ragazzo rientri a Milano e solamente dopo ragionerà insieme a lui sulla migliore strada da intraprendere.