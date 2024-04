Clamoroso Sanchez, può rimanere in Serie A: “Quattro offerte”

Alexis Sanchez appartiene al gruppo di calciatori che la prossima estate andranno in scadenza di contratto con l’Inter. Nonostante lo scetticismo nutrito da qualche tifoso lo scorso anno al suo ritorno in maglia nerazzurra, complessivamente l’attaccante cileno ha ampiamente meritato la sufficienza per l’apporto dato alla squadra nella corsa al ventesimo Scudetto.

La sua avventura all’Inter, però, stavolta sembra essere davvero giunta al capolinea. Dopo qualche timido sondaggio ricevuto lo scorso gennaio dall’Arabia Saudita, l’attaccante aveva deciso con convinzione di rimanere a Milano e chiudere bene la stagione, così da poter arrivare in forma per la Copa America che lo vedrà protagonista in estate con il Cile.

Nel suo futuro, invece, sono molteplici le possibilità di mercato. Da una parte le offerte arrivate dal Sudamerica, in particolare da Argentina e Brasile. Dall’altra l’opportunità di rimanere in Europa, in Italia ma non solo. Come riportato da Uriel Iugt, giornalista del Mercado de Pases, Alexis Sanchez avrebbe già ricevuto quattro importanti proposte.

Questo il tweet del cronista: “River e Flamengo si sono messi in contatto negli ultimi giorni con l’entourage di Alexis Sanchez. E’ praticamente sicuro che non rinnoverà il suo contratto con l’Inter. L’Udinese sogna un suo ritorno e il Galatasaray anche lo segue da vicino”.