Inter, infortunio UFFICIALE: “Ho giocato con la pubalgia, ora mi fermo”

Sarà un finale di stagione tranquillo per l’Inter, chiamata ad affrontare le ultime cinque partite da campione d’Italia. Grazie al successo ottenuto nel derby contro il Milan, la formazione di Simone Inzaghi ha aritmeticamente conquistato il ventesimo scudetto con cinque turni di anticipo rispetto al termine del campionato.

Presumibilmente, nei prossimi incontri il tecnico interista darà spazio anche a chi ha giocato meno in questa stagione, facendo rifiatare alcuni dei suoi titolarissimi. Tra questi, Acerbi in particolare si prenderà qualche settimana di riposo forzato. Come annunciato dallo stesso difensore, a causa di una pubalgia sofferta negli ultimi mesi si prenderà del tempo per recuperare al meglio.

In vista dell’Europeo della prossima estate, che lo vedrà tra i convocati di Luciano Spalletti, il difensore vuole giustamente ritrovare la forma migliore. Questo il post di Acerbi su Instagram: “La mia priorità è sempre stata dare il massimo per questa maglia, per questo negli ultimi mesi ho giocato stringendo i denti nonostante la pubalgia. Ora, con queste stelle cucite sul petto, ho il tempo per recuperare ed essere al 100% per i prossimi impegni”.