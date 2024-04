Inzaghi porta Pioli a LEZIONE di stile: cosa disse sullo Scudetto del 2022

C’è decisamente modo e modo di accettare le sconfitte, specialmente quelle talmente nette che non hanno bisogno di giustificazioni. Eppure, dopo le parole pronunciate in conferenza stampa da Stefano Pioli quest’oggi, pare proprio che il tecnico del Milan non abbia ancora digerito l’aver consegnato uno Scudetto ai nerazzurri nel derby dello scorso lunedì.

Una nuova caduta di stile dopo i mancati complimenti rivolti dai rossoneri all’Inter per la conquista del ventesimo scudetto e della seconda stella. Di tutt’altro spessore, invece, furono le parole pronunciate da Simone Inzaghi nel 2022 a caldo, durante il post-partita dell’ultima giornata di campionato in cui il Milan vinse il tricolore con due soli punti di vantaggio sui nerazzurri.

In un momento in cui la delusione avrebbe potuto comprensibilmente offuscare i pensieri dell’allenatore interista, la risposta ai microfoni di Inter TV fu invece esemplare. Inzaghi, in un’intervista da applausi, fece pubblicamente i complimenti al Milan per il grande traguardo raggiunto, riconoscendone i meriti.

Queste furono le parole di un tecnico che, a distanza di anni, riempiono ulteriormente d’orgoglio il club nerazzurro: “Nei prossimi giorni lucidi analizzeremo bene come sono andate queste 52 partite che ci riempiono d’orgoglio per quello fatto. E’ stata un’ottima stagione che sarebbe stata straordinaria con lo scudetto, purtroppo non è arrivato per due soli punti e bisogna fare i complimenti al Milan che ha fatto un grande percorso”.