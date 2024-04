“Inter, solo 2 Scudetti in 4 Anni”. Ma Pioli è ZITTITO dai numeri

Nel momento più complicato della sua gestione al Milan, in quella che con ogni probabilità sarà la sua ultima stagione sulla panchina rossonera, Stefano Pioli quest’oggi in conferenza stampa ha commesso un gravissimo errore con la sua affermazione sull’Inter.

Riprendiamo innanzitutto quella che è stata la frase polemica del tecnico rossonero: “L’Inter è da 4 anni la squadra più forte del campionato, questo sicuramente. E ha vinto solamente 2 scudetti. Noi non siamo mai stati la squadra più forte del campionato”.

Per giustificare la stagione fallimentare del suo Milan, Pioli si è scaricato di ogni responsabilità con una frase che, stando ai numeri del mercato degli ultimi quattro anni, non trova alcun riscontro con la realtà. Prendiamo in questa analisi in considerazione il saldo mercato di Inter, Milan e Juventus delle ultime quattro stagioni.

Che Pioli ci creda o meno, l’Inter è la squadra con il miglior saldo tra tutte le formazioni che hanno militato nel campionato italiano negli ultimi quattro anni. Il club nerazzurro, che all’arrivo di Simone Inzaghi è stato costretto a sacrificare estate dopo estate alcuni dei propri migliori calciatori, con 130,87 milioni di euro in attivo è la squadra con il saldo più alto in Serie A, davanti all’Atalanta con 105,97. I nerazzurri hanno speso complessivamente 309,98 milioni, incassandone addirittura 440,85.

Volete davvero sapere, invece, a quanto ammonta il saldo di Juventus e Milan degli ultimi quattro anni? I due club si trovano rispettivamente all’ultimo e penultimo posto della classifica Transfermarkt. I rossoneri sono quelli che hanno speso di più (309,67 mln) a fronte delle entrate (138,16 mln), con un saldo negativo da -171,52 milioni. Saldo in rosso anche per la Juve che chiude con un -169,99, figlio di 522,66 milioni spesi sul mercato e 352,67 incassati in entrata.

E menomale che l’Inter ha sempre avuto la miglior squadra degli ultimi quattro campionati, peccato però che – per ragioni di sostenibilità – ha sempre dovuto chiudere in attivo i suoi mercati, a differenza di chi ha speso più di ogni altro club, non facendo registrare le stesse entrate.

Aggiungiamo infine che, stando agli ingaggi del campionato italiano, il club nerazzurro non ha mai fatto registrare il monte stipendi più alto, bensì sempre dietro la Juventus nel periodo che va dal 2020 ad oggi. Tra l’altro, negli ultimi quattro anni, l’Inter è tra le squadre che ha più ridotto la quota ingaggi della sua rosa: da 149 milioni agli attuali 109,6.