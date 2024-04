Inzaghi perde un titolare: infortunio muscolare, salta Inter-Torino

Dopo la grande festa dello scorso lunedì notte, le celebrazioni per il ventesimo Scudetto dell’Inter andranno avanti anche domenica pomeriggio con l’attesissima parata da San Siro a piazza Duomo.

Prima, però, la formazione di Simone Inzaghi dovrà affrontare il Torino nel match della 34esima giornata di Serie A. La squadra nerazzurra avrà l’obbligo di onorare sino all’ultimo turno il proprio campionato, cercando di vincere ogni partita con la stessa fame avuta sino ad ora.

Contro i granata, però, sarà assente per infortunio un titolarissimo. Come riportato da Calciomercato.com, Francesco Acerbi – autore del primo gol nel derby contro il Milan – ha riportato un affaticamento muscolare dopo l’ultima seduta di allenamento e non verrà rischiato nella prossima giornata di campionato. Aumentano dunque le quotazioni di Stefan de Vrij, candidato ad una maglia da titolare in mezzo alla difesa.