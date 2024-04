Bloomberg: “Accordo Zhang-Pimco non certo. C’è ancora Oaktree”

Il futuro societario dell’Inter è uno degli argomenti centrali delle prossime settimane. Steven Zhang è alla ricerca di un modo per rifinanziare il prestito con Oaktree e, negli ultimi giorni sembrava essere sulla buona strada l’accordo con Pimco.

Tuttavia, secondo un’indiscrezione riportata da Bloomberg, l’accordo con il fondo statunitense non sarebbe così scontato e, al contrario, potrebbe anche risolversi in un nulla di fatto. Al tempo stesso, invece, sarebbero ancora in corso i colloqui con Oaktree, per riformulare l’accordo di prestito, che potrebbe prevedere una scadenza più breve.