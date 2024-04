Gudmundsson-Inter, nuova formula: si sblocca l’affare con il Genoa

Nonostante le voci degli ultimi giorni su Joshua Zirkzee, nuovo sogno di mercato dell’Inter dopo lo Scudetto conquistato, Albert Gudmundsson rimane il nome più concreto sulla lista degli attaccanti cercati dai nerazzurri per la prossima estate.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, per il centravanti islandese il club nerazzurro avrebbe pensato una nuova formula con il Genoa. Una sorta di operazione ‘alla Frattesi‘, un prestito oneroso con obbligo di riscatto nel 2025 per acquistare Gudmundsson a titolo definitivo.

L’Inter, insomma, non vorrebbe versare neanche un euro questa estate, nemmeno per il prestito che verrebbe infatti pagato dall’inserimento di una contropartita. Il principale indiziato sembra essere Zanotti, esterno destro classe 2003 attualmente in prestito al San Gallo.

Per quanto riguarda invece il costo del riscatto, rimane valida la valutazione da circa 30/35 milioni di euro che il Genoa fa del cartellino di Albert Gudmundsson.