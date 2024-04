Perché Fabbian può essere la CHIAVE per Zirkzee all’Inter

Joshua Zirkzee è il grande sogno dell’Inter, che vuole piazzare un grande colpo per rafforzare l’attacco nella prossima stagione. La strada per l’olandese, però, è tutta in salita, a partire dalla valutazione di 60 milioni fatta dal Bologna. I nerazzurri, allora, cercano una chiave per abbassare il prezzo.

Un nome importante in questo senso potrebbe essere quello di Giovanni Fabbian, ceduto dall’Inter al Bologna la scorsa estate. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, sul classe 2003 i nerazzurri vantano un diritto di recompra per il 2025, fissato a 12 milioni di euro.

La dirigenza interista, allora, potrebbe decidere di sedersi al tavolo con i felsinei per eliminare questa clausola. Infatti, sul giocatore c’è l’interesse della Roma e, senza la clausola, il Bologna avrebbe maggiore potere nella trattativa, potendo sperare di vendere il giocatore a una cifra più alta. In cambio di questo favore, chiaramente, l’Inter chiederebbe uno sconto proprio per Zirkzee.