Correa blocca l’attaccante. Tuttosport: “Se torna, può restare”

I tifosi dell’Inter seguono con grande attenzione il futuro dell’Olympique Marsiglia in Europa League. Il motivo? Joaquin Correa. Infatti, se i francesi vincessero la competizione, ottenendo un posto in Champions League, l’argentino verrebbe obbligatoriamente riscattato dal suo prestito.

In caso contrario, come rivela Tuttosport, non è da escludere la permanenza dell’argentino a Milano. Il Tucu, infatti, entrerebbe nell’ultimo anno di contratto con i nerazzurri e non è da escludere che, a meno di offerte importanti, voglia decidere di rimanere all’Inter. D’altronde in nerazzurro troverebbe ancora Inzaghi, un allenatore che sempre ha puntato sul talento dell’argentino.

La presenza di Correa, tuttavia, renderebbe più difficile un ulteriore innesto, vista anche la decisione che andrà presa in merito al futuro di Arnautovic. Entrambi non lascerebbero spazio nella rosa per un’ulteriore colpo: come ad esempio Gudmundsson.