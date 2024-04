Bento dice sì all’Inter. E Ausilio ha una promessa da riscuotere

L’Inter cerca il vice-Sommer per la prossima stagione, in modo da avere già in casa il possibile erede dello svizzero per il futuro. Il prescelto sembra essere Bento dell’Athletico Paranaense e presto dovrebbe arrivare l’accelerazione.

Come racconta Tuttosport, a convincere i nerazzurri c’è il sì già dato dal giocatore al trasferimento in nerazzurro. A giocare a favore di Ausilio poi, c’è una promessa fatta dal direttore sportivo del club brasiliano la scorsa estate, quando il trasferimento fu bloccato: rivedersi un anno dopo per trattare la cessione.

Ecco perché l’Inter ha mantenuto i contatti vivi con l’entourage del giocatore e si prepara a riprovare, per regalare in tempi brevi a Inzaghi il rimpiazzo di Audero, che non verrà riscattato. Bento ha una clausola rescissoria da 60 milioni di euro, ma in casa nerazzurra c’è la convinzione di poterlo portare in Italia per circa 15 milioni di euro.