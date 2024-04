Pioli ROSICA: “Inter più forte da 4 anni e solo 2 Scudetti”

Stefano Pioli non ha ancora digerito la sconfitta nel derby (la sesta consecutiva), che ha regalato all’Inter il 20° Scudetto, tanto da mandare una stoccata ai nerazzurri in merito ai successi di questi ultimi anni. Queste le sue parole nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Milan:

“L’Inter è da 4 anni la squadra più forte del campionato, questo sicuramente. E ha vinto solamente 2 scudetti. Noi non siamo mai stati la squadra più forte del campionato. Abbiamo provato a lottare per le posizioni di vertice, ma non sempre ci siamo riusciti. […] Questo è il momento più vicino e anche il più doloroso Se potessi cambiare i risultati dei derby darei tutto quello che ho per poterli cambiare, ma purtroppo non si può fare”.

Il commento del tecnico rossonero, tuttavia, dimentica i tanti traguardi raggiunti dall’Inter in questi anni, con una bacheca che oltre agli Scudetti annovera anche Supercoppe e Coppe Italia a ripetizione. Senza dimenticare la finale di Champions League, raggiunta dopo un doppio Euroderby in semifinale, che ha certificato ulteriormente un dominio cittadino che va avanti da più di 10 anni.