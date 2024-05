L’Inter pesca il nuovo difensore in Serie A: ecco la data dell’affare

Dopo aver centrato l’obiettivo Scudetto con ben cinque giornate di anticipo dalla fine del campionato, l’Inter ha ricominciato a spingere fortissimo sul mercato. Come sappiamo, il club nerazzurro ha già definito gli arrivi a costo zero per la prossima estate di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi.

In una stagione che si preannuncia lunghissima, tra il nuovo formato della Champions League con più partite e il Mondiale per Club della prossima estate, un reparto che l’Inter vorrebbe allungare con altri innesti è quello che riguarda la difesa.

Negli ultimi mesi sono stati accostati diversi profili alla formazione nerazzurra: da Mario Hermoso che si libererà a parametro zero tra poche settimane dall’Atletico Madrid, al grande costosissimo sogno che porta ad Alessandro Buongiorno. Realisticamente, secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport, potrebbe essere invece una vecchia conoscenza ad approdare ad Appiano Gentile

Jaka Bijol, centrale di proprietà dell’Udinese ed obiettivo di lunga data dell’Inter, potrebbe schizzare in cima alle preferenze. Il difensore è attualmente alle prese con una salvezza fondamentale per i friulani, ma potrebbe presto riallacciare i discorsi con i nerazzurri.

Per quanto riguarda le tempistiche, secondo il quotidiano romano questo mese potrebbe già risultare chiave. Una volta risolto il nodo che riguarda il rifinanziamento con Oaktree, l’Inter avrà un ampio margine di manovra per tentare l’assalto decisivo a Bijol. L’obiettivo del club è quello di chiudere l’affare prima dei prossimi Europei che vedranno il difensore protagonista con la Slovenia, per evitare che il prezzo del cartellino possa lievitare.