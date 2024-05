Inzaghi: “Mercato? Vogliamo migliorare l’Inter. Ecco come ci stiamo muovendo”

Ospite presso la Biblioteca Salaborsa di Bologna, questo pomeriggio Simone Inzaghi ha ricevuto il Premio Bulgarelli 2023/24 come miglior allenatore Serie A maschile. Un riconoscimento che il tecnico ha voluto dedicare a tutti coloro che hanno contribuito alla vittoria dello Scudetto dell’Inter: “Premio che voglio condividere con i miei collaboratori, la società e soprattutto i nostri calciatori. Questo scudetto è quello della gioia, ho dei calciatori cui piace molto giocare a calcio. La società si sta già muovendo per far sì che le cose possano ancora migliorare”.

Queste, inoltre, sono state le parole di Inzaghi che, a margine dell’evento, ha parlato sia del prossimo mercato dell’Inter che delle incognite della nuova stagione:

MERCATO – “Ho la fortuna di avere una società sempre presente e attiva, penso a Marotta, Ausilio, Baccin, il nostro presidente che purtroppo non è qui con noi. Una società sempre in movimento perché nel calcio c’è sempre da migliorare anno dopo anno le squadre e stiamo già facendo qualcosa, perché sappiamo che dal mio arrivo abbiamo avuto paletti e budget. Ma dobbiamo andare oltre perché abbiamo una tifoseria che merita di stare al top”.

MONDIALE PER CLUB – “Sarà una stagione nuova per tutti, solitamente a fine anno si va in vacanza e invece alla fine della prossima stagione ci sarà il Mondiale per Club. Sarà una cosa nuova per noi allenatori, ma insieme a società e preparatori ci stiamo organizzando per farci trovare pronti”.