Saluta l’Inter per il Manchester United: “Cessione da 30 milioni”

In attesa di chiudere ufficialmente una stagione in cui l’Inter si è aggiudicata ben due trofei, Supercoppa Italiana e Scudetto, la dirigenza sta già lavorando sulle mosse del prossimo mercato. Non solo in entrata, ma anche in uscita qualcosa potrebbe verosimilmente muoversi.

Simone Inzaghi ha ribadito più volte che riconfermerebbe volentieri in blocco la rosa dell’ultima stagione. Lo stesso allenatore, però, sa bene che senza alcuna uscita monetizzabile il club non potrà intervenire per rinforzare la rosa, dopo aver già bloccato gratis per l’estate Piotr Zielinski e Mehdi Taremi.

Per finanziare il mercato in entrata, sarà dunque necessario qualche sacrificio. Chi l’Inter lascerebbe partire dinnanzi ad un’offerta importante è Denzel Dumfries. I negoziati per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025 si trovano ancora in una fase di stallo e, qualora non dovesse arrivare un accordo entro l’inizio della nuova stagione, non vi sarebbe altra strada se non quella che porta alla cessione.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter punta ad incassare tra i “25-30 milioni di euro” dal suo cartellino. Dumfries, che ha parecchi estimatori in Premier League, non vorrebbe però accettare club di media classifica. L’esterno preferirebbe il Manchester United, possibilità che in caso di permanenza di ten Hag in panchina potrebbe essere seriamente rilanciata.