Chi è Alberto Moleiro, il ‘nuovo Pedri’ che fa sognare la Spagna

Uno dei nomi a sorpresa accostati all’Inter dalla Spagna nelle scorse ore, ci porta direttamente alle Isole Canarie. Uno degli ultimi talenti sfornati dalla cantera del Las Palmas, infatti, è prepotentemente entrato nel mirino dei nerazzurri.

Parliamo di Alberto Moleiro, classe 2003 e talento purissimo del calcio spagnolo con sangue cubano per via delle origini del padre. Il fantasista è entrato da qualche tempo nei radar di grandi club, tra cui la società nerazzurra che sembrerebbe avergli messo gli occhi addosso.

Moleiro Inter

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, in Spagna è uscita l’indiscrezione che riguarda l’inserimento da parte dell’Inter nei confronti di Alberto Moleiro. Un calciatore dotato di grande talento intorno al quale gravita anche la concorrenza del Liverpool. Mercato internazionale ma non solo, visto che in passato è stato anche vicino al Barcellona e che attualmente piace a Betis e Villarreal.

Per quanto riguarda l’accostamento all’Inter, questo nasce dalle necessità tecniche e tattiche della formazione di Simone Inzaghi per la prossima stagione. In quella zona di campo il primo obiettivo dei nerazzurri rimane ovviamente Albert Gudmundsson, per il quale il Genoa chiede 30 milioni di euro. Qualora la trattativa che porta all’islandese non dovesse andare a buon fine, Moleiro diverrebbe la prima alternativa per i dirigenti.

Moleiro Transfermarkt

Alberto Moleiro è legato al Las Palmas da un contratto rinnovato nel 2022 e in scadenza nel giugno 2026, ma soprattutto da una clausola rescissoria da 60 milioni di euro. Secondo i media spagnoli, però, per strappare il fantasista agli spagnoli potrebbe comunque bastare un’offerta da 25/30 milioni di euro.

Due stagioni fa l’attaccante andò vicinissimo al Barcellona, dietro un’operazione da 15 milioni di euro bonus compresi. Trattativa che saltò a causa delle note difficoltà economiche del club blaugrana che già pregustava un altro affare ‘alla Pedri‘.

Stando agli ultimi valori aggiornati da Transfermarkt, il cartellino di Alberto Moleiro viene attualmente quotato sui 10 milioni di euro.

Carriera Moleiro

Nato a Santa Cruz de Tenerife il 30 settembre 2003, Alberto Moleiro è prevalentemente cresciuto nel settore giovanile del Las Palmas. Nel corso della sua breve carriera, che lo ha portato ad esordire in prima squadra in seconda divisione spagnola nella stagione 2021/22, ha incrociato un altro calciatore fenomenale come Pedri.

Con il fantasista del Barcellona, Moleiro condivide non solo le stesse origini ma anche una tecnica sopraffina. Con la maglia del Las Palmas ha collezionato complessivamente 107 presenze, 6 gol e 13 assist, di cui 24 (2 gol e 3 assist) nell’ultima stagione, nella quale ha debuttato in Liga dopo la promozione dello scorso anno con il numero 10 sulle spalle.

Per quanto riguarda il discorso Nazionale, Alberto Moleiro per il momento sembra preferire quella Spagnola a quella Cubana. In attesa del debutto in una selezione maggiore, il ragazzo ha già collezionato diverse apparizioni tra U19 e U21 nella Roja.

Moleiro skills e caratteristiche

Come accennato in alto, diverse caratteristiche tecniche lo portano per forza di cose ad essere accostato a Pedri. Alto 171 centimetri, è una seconda punta molto duttile e può essere utilizzata sia in fascia che centralmente alle spalle di un altro centravanti.

Alberto Moleiro può essere definito a tutti gli effetti un fantasista, dotato di un grande controllo di palla e rapidità nello stretto. Un giocatore che nell’uno contro uno mostra tutta la sua abilità e che ha nel destro tanti gol ma soprattutto assist.

Un dribblatore nato che predilige partire da sinistra per accentrarsi e creare sempre qualcosa di pericoloso. Nell’ultima stagione è stato utilizzato prevalentemente da esterno sinistro, ma all’occorrenza anche da trequartista e a destra. In carriera, soprattutto in giovane età, ha ricoperto anche il ruolo di mezzala.

In un attacco a due, come quello utilizzato dall’Inter di Inzaghi, Moleiro potrebbe esaltarsi da seconda punta e valorizzare le capacità offensive di un partner come Lautaro Martinez.