Arnautovic blocca il mercato: due fattori complicano l’addio

Il mercato in attacco dell’Inter per la prossima estate è ancora un’incognita. L’arrivo di Taremi, che prenderà il posto del partente Sanchez dovrebbe, in teoria, completare il reparto. C’è un rebus, però, in casa nerazzurra ed è legato alla figura di Marko Arnautovic.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, l’Inter non può ragionare attualmente sull’avere una quinta punta e, di conseguenza, un nuovo arrivo prevede un suo addio. L’austriaco ha deluso le aspettative e il suo ruolo positivo nello spogliatoio non può bastare a garantirgli la permanenza.

Tuttavia, arrivare alla cessione che sbloccherebbe il mercato nerazzurro non è un affare per nulla semplice. Infatti, l’età e lo stipendio di Arnautovic riducono notevolmente il numero di squadre che potrebbero essere interessate a lui.

L’opinione di Passione Inter

Il ritorno all’Inter di Arnautovic non aveva creato grandi aspettative tra i tifosi nerazzurri, con parecchio scetticismo circa il contributo dell’austriaco. Dubbi che si sono rivelati fondati e che hanno reso la sua stagione abbastanza deludente. Inzaghi ha detto di volerlo riconfermare, ma è chiaro che le straegie di mercato del club potrebbero andare in un’altra direzione.