Federico Dimarco non ha mai nascosto il suo tifo per l’Inter da quando è bambino e la vittoria dello Scudetto è stata per lui un momento indimenticabile. L’esterno, allora, ha voluto ricordare questo traguardo con un tatuaggio sulla sua coscia sinistra. C’è tutto: i colori nerazzurri il trofeo e le due stelle.

